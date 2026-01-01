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Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 8 Актеры и роли

Актёры 8 сезона сериала «Скорая помощь» (2001)

Актеры сериала «Скорая помощь» Вся информация о сериале
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс Anthony Edwards
Dr. Mark Greene Ноа Уайли
Ноа Уайли Noah Wyle
Laura Innes
Алекс Кингстон
Алекс Кингстон Alex Kingston
Пол Маккрейн Paul McCrane
Горан Вишнич
Горан Вишнич Goran Višnjić
Мора Тирни
Мора Тирни Maura Tierney
Майкл Мишель Michael Michele
Шерри Стрингфилд Sherry Stringfield
Мин-На Вэнь
Мин-На Вэнь Ming-Na Wen
Эрик Палладино Erik Palladino
Шариф Аткинс
Шариф Аткинс Sharif Atkins
Дэна Элкар Dana Elcar
Холли Хирш Hallee Hirsh
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