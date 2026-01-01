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Актеры и роли
Актёры 8 сезона сериала «Скорая помощь» (2001)
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Актеры сериала «Скорая помощь»
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Энтони Эдвардс
Anthony Edwards
Dr. Mark Greene
Ноа Уайли
Noah Wyle
Laura Innes
Алекс Кингстон
Alex Kingston
Пол Маккрейн
Paul McCrane
Горан Вишнич
Goran Višnjić
Мора Тирни
Maura Tierney
Майкл Мишель
Michael Michele
Шерри Стрингфилд
Sherry Stringfield
Мин-На Вэнь
Ming-Na Wen
Эрик Палладино
Erik Palladino
Шариф Аткинс
Sharif Atkins
Дэна Элкар
Dana Elcar
Холли Хирш
Hallee Hirsh
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