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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Победитель
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Победитель
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Победитель
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Drama Series, Variety Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Casting for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Casting for a Series
Победитель
Outstanding Casting for a Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
President's Award
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
Outstanding Casting for a Series
Номинант
Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
President's Award
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Graphic Design and Title Sequences
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Single Camera Production
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Casting
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Foreign TV Program Award
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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