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Киноафиша Сериалы Равноденствие Сезоны Сезон 1 Серия 1

Равноденствие 2020 1 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 30 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 30 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 30 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 30 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 30 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 30 декабря 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Равноденствие» неожиданный и не очень приятный телефонный звонок пробуждает в главной героине воспоминания о дне, когда бесследно исчезла ее сестра. Астрид понимает, что хочет разобраться в этом непростом деле...

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