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Киноафиша Сериалы Равноденствие Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Равноденствие» (2020)

Актеры сериала «Равноденствие» Вся информация о сериале
Даница Чурчич
Даница Чурчич Danica Curcic
Astrid
Ларс Бригманн Lars Brygmann
Ханне Хеделунд Hanne Hedelund
Виола Мартинсен Viola Martinsen
Фанни Борнедаль Fanny Leander Bornedal
Amelia
Аугуст Картер August Carter
Мари Бода Marie Boda
Александр Виллауме
Александр Виллауме Alexandre Willaume
Henrik
Хенрик Бирк Henrik Birch
Петрине Аггер Petrine Agger
Камилла Бендикс Camilla Bendix
Педер Хольм Йохансен Peder Holm Johansen
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