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Равноденствие
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Равноденствие» (2020)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
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Актеры сериала «Равноденствие»
Вся информация о сериале
Даница Чурчич
Danica Curcic
Astrid
Ларс Бригманн
Lars Brygmann
Ханне Хеделунд
Hanne Hedelund
Виола Мартинсен
Viola Martinsen
Фанни Борнедаль
Fanny Leander Bornedal
Amelia
Аугуст Картер
August Carter
Мари Бода
Marie Boda
Александр Виллауме
Alexandre Willaume
Henrik
Хенрик Бирк
Henrik Birch
Петрине Аггер
Petrine Agger
Камилла Бендикс
Camilla Bendix
Педер Хольм Йохансен
Peder Holm Johansen
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