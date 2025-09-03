Меню
Эпидемия
Статьи
Статьи о сериале «Эпидемия»
Статьи о сериале «Эпидемия»
«И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата
Если у вас хороший слух и насмотренность, то найти кражу не составит труда.
3 сентября 2025 07:00
«Стала хитом, Стивен Кинг советовал всем»: эти 3 российских сериала не уступают западным — №1 даже показали на Netflix
Киноэксперт порекомендовал 3 топовых проекта. А заодно объяснил, почему у нас не так много «крутых» сериалов.
19 августа 2025 13:17
Превзошел даже «Черное зеркало»: один русский сериал аномально полюбили зрители Netflix (смотрели 27 млн часов)
Его смотрели даже больше, чем «Рика и Морти».
15 февраля 2025 10:23
Экстрим на съемках и шансы на третий сезон: мини-интервью с Натальей Земцовой о сериале «Эпидемия»
Актриса не скрывает, что шоу изменило ее жизнь.
13 февраля 2025 11:00
Состав до Пусана не идет: три хоррора, которые отобьют все желание ездить в поездах
Да и в метро заходить перехочется.
31 января 2025 09:54
3 сезон «Эпидемии» лишится всего того, за что сериал полюбил Кинг: подробности о продолжении
Проект если и выйдет, то сильно удивит поклонников.
17 января 2025 07:00
«Ходячие» не годятся «Эпидемии» в подметки: чтоб убедиться, нужно досмотреть сериал с Борисовым до самого конца
И там, и там — загадочные зараженные, шокирующие твисты, жестокие смерти. Но кое в чем российское шоу все-таки выигрывает.
14 января 2025 14:44
Не только «Мажор»: эти 6 российских сериалов купили иностранцы и остались в полном восторге
В списке оказались не только детективы, но и исторические драмы.
3 сентября 2024 16:20
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
