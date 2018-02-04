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Киноафиша Сериалы Молодой Морс Сезоны Сезон 5 Серия 4

Молодой Морс 5 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Все серии 5 сезона «Молодой Морс»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 4 февраля 2018
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 11 февраля 2018
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 18 февраля 2018
Эпизод 4
Сезон 5 / Серия 4 25 февраля 2018
Эпизод 5
Сезон 5 / Серия 5 4 марта 2018
Эпизод 6
Сезон 5 / Серия 6 11 марта 2018
О чем cерия

В 5 сезоне 4 серии сериала «Молодой Морс» в Оксфорде начинаются народные волнения. Причиной становится расовая напряженность. Сын Тьюсдэя находит труп на военной базе, где проходит службу. Эндевору предстоит раскрыть давние секреты полка.

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