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Киноафиша Сериалы Элита Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Элита» (2019)

Актеры сериала «Элита» Вся информация о сериале
Итзан Эскамилья
Итзан Эскамилья Itzan Escamilla
Мигель Бернардо
Мигель Бернардо Miguel Bernardeau
Альваро Рико
Альваро Рико Álvaro Rico
Мигель Эрран
Мигель Эрран Miguel Herrán
Хайме Лорэнте
Хайме Лорэнте Jaime Lorente
Арон Пипер
Арон Пипер Arón Piper
Мина Эль Хаммани
Мина Эль Хаммани Mina El Hammani
Эстер Экспозито
Эстер Экспозито Ester Expósito
Омар Аюсо
Омар Аюсо Omar Ayuso
Хорхе Лопес Jorge López
Клаудия Салас
Клаудия Салас Claudia Salas
Джорджина Аморос
Джорджина Аморос Georgina Amorós
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