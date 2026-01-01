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Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Актёры 1 сезона сериала «Расследование» (2020)
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Актеры сериала «Расследование»
Вся информация о сериале
Сёрен Маллинг
Søren Malling
Пилу Асбек
Pilou Asbæk
Jakob Buch-Jepsen
Пернилла Аугуст
Pernilla August
Ingrid Wall
Рольф Лассгорд
Rolf Lassgård
Joachim Wall
Лаура Кристенсен
Laura Christensen
Maibritt Porse
Дульфи Аль-Джабури
Dulfi Al-Jabouri
Ханс Хенрик Клеменсен
Hans Henrik Clemensen
Хенрик Бирк
Henrik Birch
Андерс Юль
Anders Juul
Шарлотта Мунк
Charlotte Munck
Жозефин Парк
Josephine Park
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