В 1 сезоне 8 серии сериала «Единственный мой грех» Настя осознает свою вину и пытается помочь Саше и вытащить его из тюрьмы. Дела у Петра Никитича идут хуже некуда, в море рыба кончилась. Андрей хочет сбежать от своей благодетельницы. Марина рожает.
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