В 3 сезоне 9 серии сериала «Проще простого» рассказывается о Софи, работающей на телевидении. Когда продюсеры решают отменить шоу с ее участием, девушка вспоминает бывшего бойфренда, брошенного ею ради актерской карьеры.
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