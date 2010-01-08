Меню
Дюрарара!! 2010 - 2016 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дюрарара!!
Дюрарара!!

Durarara!!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дюрарара!!»

В 1 сезоне сериала «Дюрарара!!» юный парень Микадо Рюгаминэ живет в провинциальном японском городке и учится в школе. Его имя переводится как «император Горы Дракона», однако носитель такого красивого титула далек от приключений и ведет тихую, уединенную жизнь. Но однажды Микадо решает изменить судьбу и перебраться в Токио. Он собирается обустроиться в самом опасном и веселом районе столицы – Икебукуро. Здесь постоянно происходят уличные драки, ночные дискотеки, криминальные разборки, вечеринки, тайные свидания и встречи с призраками. Старый друг Масаоми становится проводником Микадо в этот новый мир.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Дюрарара!!»
Сезон 1
Сезон 2
Первые слова Exit 1, First Words
Сезон 1 Серия 1
8 января 2010
Непредсказуемость Highly Unpredictable
Сезон 1 Серия 2
15 января 2010
Необузданность Rampant Evil
Сезон 1 Серия 3
22 января 2010
Одиночество Utterly Alone
Сезон 1 Серия 4
29 января 2010
Надувательство False Advertising
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2010
Суета Active Interest
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2010
Мимолетные сдвиги и изменения Bad-ass Dude
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2010
Кратковременный сон Ephemeral Dream
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2010
Тосковать и Любить Love and Cherish
Сезон 1 Серия 9
4 марта 2010
Первый и, возможно, последний Never Before Seen
Сезон 1 Серия 10
11 марта 2010
Штурм и натиск Storm and Stress
Сезон 1 Серия 11
18 марта 2010
Отрицая существование Yin and Yang
Сезон 1 Серия 12
25 марта 2010
Внезапно и стремительно Takes A Sudden Turn
Сезон 1 Серия 13
8 апреля 2010
Тревога превалирует Turmoil Reigns
Сезон 1 Серия 14
15 апреля 2010
И дурак дело присоветует Dumb Like a Fox
Сезон 1 Серия 15
22 апреля 2010
Взаимная любовь Mutual Love
Сезон 1 Серия 16
29 апреля 2010
Все меняется Everything Changes
Сезон 1 Серия 17
6 мая 2010
Безбашенный Out of Your Control
Сезон 1 Серия 18
13 мая 2010
Анархия Anarchy
Сезон 1 Серия 19
20 мая 2010
Новый король A New King Will Arise
Сезон 1 Серия 20
27 мая 2010
Всё скрыто туманом Everything Covered in Fog
Сезон 1 Серия 21
3 июня 2010
Декларация роспуска Declaration of Disbandment
Сезон 1 Серия 22
10 июня 2010
Запутавшийся и смущенный Complicated and Confused
Сезон 1 Серия 23
17 июня 2010
Бескорыстная преданность Selfless Devotion
Сезон 1 Серия 24
24 июня 2010
График выхода всех сериалов
