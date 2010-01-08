В 1 сезоне сериала «Дюрарара!!» юный парень Микадо Рюгаминэ живет в провинциальном японском городке и учится в школе. Его имя переводится как «император Горы Дракона», однако носитель такого красивого титула далек от приключений и ведет тихую, уединенную жизнь. Но однажды Микадо решает изменить судьбу и перебраться в Токио. Он собирается обустроиться в самом опасном и веселом районе столицы – Икебукуро. Здесь постоянно происходят уличные драки, ночные дискотеки, криминальные разборки, вечеринки, тайные свидания и встречи с призраками. Старый друг Масаоми становится проводником Микадо в этот новый мир.