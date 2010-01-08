Фирузе из «Великолепного века» вновь вернулась на экраны: этот турецкий сериал уже обещает стать «бомбой»

Этот новый сериал от Amazon уже окрестили главным фэнтези-хитом 2025 года: есть и магия, и безумие — на грани «Игры престолов»

После 3 сезона «Ведьмака» зрители и не думали, что Кагира смогут реабилитировать: Netflix практически сделал невозможное

«Слово пацана» покорил США: сериал про «чушпанов» взял главный приз на одном из крупнейших фестивалей Америки

Можно было и не сомневаться: лучший сериал Кинопоиска в 2025-м все же получит 2-й сезон (дата, подробности)

«Захватывающее приключение»: эту новинку зрители оценили в жалкие 6,8 на IMDb, а Кинг сравнил с «Крепким орешком»

«Ни света, ни радости, да вообще ничего»: Высоцкая впервые за 12 лет сообщила о состоянии дочери Маши

«Мы должны сказать его имя»: единицы помнят, как звали Мистера Бига из «Секса в большом городе» – войдете ли вы в их число?

Почему 5-й сезон «Очень странных дел» поделен на 3 части: у сценаристов минимум 2 причины – и вы вряд ли пожалеете

Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»