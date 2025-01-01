Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дюна Цитаты

Цитаты из сериала Дюна

Jessica Ты видишь её там, такая надменная, такая уверенная. Надеемся, она найдёт утешение в своём писательстве и книгах. У неё будет немного другого. Она может носить имя моего сына, но именно мы, те, кто носит имя наложницы, будем звать жёнами, согласно истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Vladimir Harkonnen Никогда не становись популярнее босса, если не собираешься его уволить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Страх — это убийца разума. Я встречу свой страх, и он пройдет через меня, и когда он уйдет, не останется ничего, только я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stilgar Иногда лучше упустить возможность, чем пригласить беду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Otheym Мах'Ди! Ты — голос из внешнего мира! Ты — пророк, посланный нам Шай Хулудом! Ты должен занять свое место, Муад Диб. Мы ждали достаточно долго. Ты должен сделать это сейчас!
Paul Atreides Ты живешь ради блага племени, Стилгар?
Stilgar Другого пути нет.
Paul Atreides И ради блага племени ты бы стоял здесь и позволил мне вонзить этот клинок в твоё сердце?
Fremen Это путь! Призови его!
Otheym Это путь, Муад Диб!
Paul Atreides Пути меняются!
[Пол бросает нож на землю у ног Отеима]
Otheym [смотрит вверх с гневом] Трудные задачи требуют трудных решений. Ты должен стать нашим Наибом, чтобы вести нас против Харконненов!
Paul Atreides И ты бы разбил свой нож, прежде чем начинать эту войну? Ты бы отрезал свою правую руку и оставил её кровавой на полу?
Paul Atreides Ты думаешь, что Мах'Ди так глуп? Нет ни одного человека среди вас, кто мог бы противостоять мне в поединке, даже Стилгар. Должен я доказать это, вызывая Наиба каждого Сиейча на планете? Должен я искалечить себя, убив наших самых сильных и мудрых лидеров, только ради бездумного ритуала? Вы говорите, что я Мах'Ди...
[Пол надевает кольцо своего отца]
Paul Atreides Я говорю, что я ваш герцог! И сейчас время очистить Арракис от отталкивающего запаха Харконненов! Пора вонзить их имя в глубины Ада, чтобы мы могли вернуть планету и создать рай вместе!
Chani Как нас научил Лиет.
Stilgar/ Fremen Как нас научил Лиет.
Otheym Да здравствует герцог! Да здравствует герцог Пол Муад Диб!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барон Владимир Харконнен [после неудачной попытки Фейда покончить с ним] Скажи мне, мальчик, почему я не должен убить тебя прямо здесь?
[пауза]
Фейд-Раута Харконнен Мой брат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chani Я верю, что иногда необходимо делиться тем, кого ты любишь, с вещами, которые больше, чем вы оба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Повторяемая фраза, прелюдия к поединку]
Пол Атрейдес Пусть твой кинжал треснет и разобьется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen И вот оно начинается. Ловушка расставлена. Добыча приближается. Славная зима вот-вот опустится на дом Атрейдесов и всех его наследников, и очень скоро, годы унижений, которые посетили мою семью, наконец будут отомщены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мать-Настоятельница Гайя Хелен Мохиам Специи должны течь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фремены Ты не сможешь изгнать家 планеты Харкonnen с помощью партизанских атак, парень.
Пол Вот почему я прошу тебя о ста твоих молодых людях. Я хочу научить их чудесному пути. Чтобы эти сто могли вернуться к тебе и научить сотни других. А эти сотни научат сотни остальных. Сотни станут тысячами. Федайкин. Сила, которая сможет составить конкуренцию имперским Сардауканам. Сила, которая заставит самого Императора испугаться. Мой отец когда-то сказал мне, что здесь, на Арракисе, нужна Desert Power для правления. Вы — Desert Power, и вас ничто не остановит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пол Атрейдес Ты — сила пустыни, и ничто не сможет тебя остановить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чани Мы когда-нибудь достигнем мира, Мауд'Диб?
Пол Атрейдес Мы завоюем победу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen Моя семья ненавидела Атрейдов на протяжении столетий. Они были песчинкой в наших глазах, вонью на наших обедах, эти высокомерные Атрейды, всегда мешающие нам. Я хочу, чтобы Лето оценил красоту того, что я с ним сделал. Я хочу, чтобы он знал, что я, барон Владимир Харконнен, являюсь инструментом его семьи в погибели. Уничтожение дома Атрейдов и славное восхождение дома Харконнен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Atreides Вы говорите, что я - махди. Я говорю, что я ваш герцог! И настало время очистить Арракис от отвратительного запаха Харконненов! Время вогнать их имена в самые глубины ада, чтобы мы могли вернуть планету и создать рай вместе!
[долгая пауза, недоумение]
Chani Как нас учил Лиет.
Crowd Как нас учил Лиет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen Я хочу, чтобы он знал, что я, барон Владимир Харконнен, являюсь инструментом его семьи в конце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барон Харкконен Одинокий и уязвимый на краю вселенной, герцог Лето Атрейдес наконец встретится лицом к лицу со страхом. Когда я закончу с ним, он не будет знать, кому доверять, даже этой женщине Бенне Гессерит, с которой спит. Они все начнут поворачиваться друг против друга, как крысы в потопе. К тому времени, когда предатель будет полностью раскрыт, судьба Атрейдесов уже будет решена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барон Харконнен Пусть император насмехается над домом Харконнен, называет нас свиньями. Потому что в конечном счёте его трон будет моим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барон Владимир Харкконнен Искажение общеизвестной истины, племянник, — это признак всех великих заговоров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пол Атрейдес Я - вихрь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше