Otheym Мах'Ди! Ты — голос из внешнего мира! Ты — пророк, посланный нам Шай Хулудом! Ты должен занять свое место, Муад Диб. Мы ждали достаточно долго. Ты должен сделать это сейчас!

Paul Atreides Ты живешь ради блага племени, Стилгар?

Stilgar Другого пути нет.

Paul Atreides И ради блага племени ты бы стоял здесь и позволил мне вонзить этот клинок в твоё сердце?

Fremen Это путь! Призови его!

Otheym Это путь, Муад Диб!

Paul Atreides Пути меняются!

[Пол бросает нож на землю у ног Отеима]

Otheym [смотрит вверх с гневом] Трудные задачи требуют трудных решений. Ты должен стать нашим Наибом, чтобы вести нас против Харконненов!

Paul Atreides И ты бы разбил свой нож, прежде чем начинать эту войну? Ты бы отрезал свою правую руку и оставил её кровавой на полу?

Paul Atreides Ты думаешь, что Мах'Ди так глуп? Нет ни одного человека среди вас, кто мог бы противостоять мне в поединке, даже Стилгар. Должен я доказать это, вызывая Наиба каждого Сиейча на планете? Должен я искалечить себя, убив наших самых сильных и мудрых лидеров, только ради бездумного ритуала? Вы говорите, что я Мах'Ди...

[Пол надевает кольцо своего отца]

Paul Atreides Я говорю, что я ваш герцог! И сейчас время очистить Арракис от отталкивающего запаха Харконненов! Пора вонзить их имя в глубины Ада, чтобы мы могли вернуть планету и создать рай вместе!

Chani Как нас научил Лиет.

Stilgar/ Fremen Как нас научил Лиет.