JessicaТы видишь её там, такая надменная, такая уверенная. Надеемся, она найдёт утешение в своём писательстве и книгах. У неё будет немного другого. Она может носить имя моего сына, но именно мы, те, кто носит имя наложницы, будем звать жёнами, согласно истории.
Otheym[смотрит вверх с гневом] Трудные задачи требуют трудных решений. Ты должен стать нашим Наибом, чтобы вести нас против Харконненов!
Paul AtreidesИ ты бы разбил свой нож, прежде чем начинать эту войну? Ты бы отрезал свою правую руку и оставил её кровавой на полу?
Paul AtreidesТы думаешь, что Мах'Ди так глуп? Нет ни одного человека среди вас, кто мог бы противостоять мне в поединке, даже Стилгар. Должен я доказать это, вызывая Наиба каждого Сиейча на планете? Должен я искалечить себя, убив наших самых сильных и мудрых лидеров, только ради бездумного ритуала? Вы говорите, что я Мах'Ди...
[Пол надевает кольцо своего отца]
Paul AtreidesЯ говорю, что я ваш герцог! И сейчас время очистить Арракис от отталкивающего запаха Харконненов! Пора вонзить их имя в глубины Ада, чтобы мы могли вернуть планету и создать рай вместе!
ChaniКак нас научил Лиет.
Stilgar/ FremenКак нас научил Лиет.
OtheymДа здравствует герцог! Да здравствует герцог Пол Муад Диб!
Барон Владимир Харконнен[после неудачной попытки Фейда покончить с ним] Скажи мне, мальчик, почему я не должен убить тебя прямо здесь?
[пауза]
Фейд-Раута ХарконненМой брат.
ChaniЯ верю, что иногда необходимо делиться тем, кого ты любишь, с вещами, которые больше, чем вы оба.
Baron HarkonnenИ вот оно начинается. Ловушка расставлена. Добыча приближается. Славная зима вот-вот опустится на дом Атрейдесов и всех его наследников, и очень скоро, годы унижений, которые посетили мою семью, наконец будут отомщены.
Мать-Настоятельница Гайя Хелен МохиамСпеции должны течь.
ФременыТы не сможешь изгнать家 планеты Харкonnen с помощью партизанских атак, парень.
ПолВот почему я прошу тебя о ста твоих молодых людях. Я хочу научить их чудесному пути. Чтобы эти сто могли вернуться к тебе и научить сотни других. А эти сотни научат сотни остальных. Сотни станут тысячами. Федайкин. Сила, которая сможет составить конкуренцию имперским Сардауканам. Сила, которая заставит самого Императора испугаться. Мой отец когда-то сказал мне, что здесь, на Арракисе, нужна Desert Power для правления. Вы — Desert Power, и вас ничто не остановит.
Пол АтрейдесТы — сила пустыни, и ничто не сможет тебя остановить.
Baron HarkonnenМоя семья ненавидела Атрейдов на протяжении столетий. Они были песчинкой в наших глазах, вонью на наших обедах, эти высокомерные Атрейды, всегда мешающие нам. Я хочу, чтобы Лето оценил красоту того, что я с ним сделал. Я хочу, чтобы он знал, что я, барон Владимир Харконнен, являюсь инструментом его семьи в погибели. Уничтожение дома Атрейдов и славное восхождение дома Харконнен.
Baron HarkonnenЯ хочу, чтобы он знал, что я, барон Владимир Харконнен, являюсь инструментом его семьи в конце.
Барон ХаркконенОдинокий и уязвимый на краю вселенной, герцог Лето Атрейдес наконец встретится лицом к лицу со страхом. Когда я закончу с ним, он не будет знать, кому доверять, даже этой женщине Бенне Гессерит, с которой спит. Они все начнут поворачиваться друг против друга, как крысы в потопе. К тому времени, когда предатель будет полностью раскрыт, судьба Атрейдесов уже будет решена.
Барон ХарконненПусть император насмехается над домом Харконнен, называет нас свиньями. Потому что в конечном счёте его трон будет моим.