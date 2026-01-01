Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дублинские убийства Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Дублинские убийства» (2019)

Актеры сериала «Дублинские убийства» Вся информация о сериале
Сара Грин
Сара Грин Sarah Greene
Cassie Maddox Киллиан Скотт
Киллиан Скотт Killian Scott
Rob Reilly
Ellie O'Halloran
Dawn Bradfield
Сара Грин
Сара Грин Sarah Greene
Lexie Mangan
Amy Macken
Пол Роу Paul Roe
Том Вон-Лолор
Том Вон-Лолор Tom Vaughan-Lawlor
Frank Mackey
Áine Ní Laoghaire
Eugene O'Hare
Detective Quigley
Сэм Кили
Сэм Кили Sam Keeley
Daniel March Конлет Хилл
Конлет Хилл Conleth Hill
Superintendent O'Kelly
Charlie Kelly
Justin Mannering
Нед Деннехи
Нед Деннехи Ned Dennehy
Мо Данфорд
Мо Данфорд Moe Dunford
Detective Sam O'Neill Питер МакДональд
Питер МакДональд Peter McDonald
Jonathan Devlin
Амелия Краули Amelia Crowley
Антонио Аакил Antonio Aakeel
Rafe Lahiri
Killian Coyle
Barry O'Connor
Йен Кенни
Йен Кенни Ian Kenny
Garda Phelan
Эрика Ро Ericka Roe
Alannah Shorey
Леа МакНамара Leah McNamara
Rosalind Devlin
Alexandra Moen
Simone Cameron
Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела
Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)
Недоеденный арбуз больше не выбрасываю — технолог объяснила, как его правильно хранить: лимон не поможет, зато выручит кое-что другое
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»
HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна
До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше