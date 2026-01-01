Где снимали известные сцены
на натуре
Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
на натуре
Бангор, графство Даун, Северная Ирландия, Великобритания
Сцены в морге и патологоанатомической лаборатории.
Больница Ардс, улица Черч, Ньютаунардс, графство Даун, Северная Ирландия, Великобритания
на натуре
Ньюри, Северная Ирландия, Великобритания
на натуре
Дублин, графство Дублин, Ирландия
на натуре
Ньютонардс, графство Даун, Северная Ирландия, Великобритания
