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Киноафиша Сериалы Драконы и всадники Олуха Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Драконы и всадники Олуха» (2013)

Актеры сериала «Драконы и всадники Олуха» Вся информация о сериале
Джей Барушель
Джей Барушель Jay Baruchel
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе Christopher Mintz-Plasse
Америка Феррера
Америка Феррера America Ferrera
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер T.J. Miller
Брук Чалмерс Brook Chalmers
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер T.J. Miller
Tuffnut Thorston Марк Хэмилл
Марк Хэмилл Mark Hamill
Дэвид Фаустино
Дэвид Фаустино David Faustino
Зак Перлман
Зак Перлман Zack Pearlman
Крис Эджерли
Крис Эджерли Chris Edgerly
Gobber
Лукас Грабил Lucas Grabeel
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант David Tennant
Тим Конуэй Tim Conway
Нолан Норт
Нолан Норт Nolan North
Andrée Vermeulen
Пол Рагг Paul Rugg
Стивен Рут
Стивен Рут Stephen Root
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