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Киноафиша Сериалы Доктор Стоун Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Доктор Стоун» (2025)

Актеры сериала «Доктор Стоун» Вся информация о сериале
Юсукэ Кобаяси Yûsuke Kobayashi
Фелешия Анджелл Felecia Angelle
Кэйтлин Барр Katelyn Barr
Макото Фурукава
Макото Фурукава Makoto Furukawa
Кохэй Амасаки Kôhei Amasaki
Дрю Бридлав Drew Breedlove
Mark Allen Jr.
Дзюн Фукусима Jun Fukushima
Kou Bonkobara
T.J. Anthony
Кана Итиносэ Kana Ichinose
Икуми Хасэгава Ikumi Hasegawa
Джон Бургмейер
Джон Бургмейер John Burgmeier
Кэнго Каваниси Kengo Kawanishi
Мэгуми Хан
Мэгуми Хан Megumi Han
Саюми Судзусиро Sayumi Suzushiro
Акира Сэкинэ Akira Sekine
Карин Такахаси
Карин Такахаси Karin Takahashi
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава Kana Hanazawa
Ё Таити Yo Taichi
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса Yōko Hikasa
Акира Исида
Акира Исида Akira Ishida
Ёхэй Адзаками Yohei Azakami
Justin Briner
Ё Таити You Taichi
Томоаки Маэно
Томоаки Маэно Tomoaki Maeno
Кэндзи Нодзима Kenji Nojima
Сатоси Иномата Satoshi Inomata
Сатоси Миками Satoshi Mikami
Mari Hino
Таро Киути Taro Kiuchi
Рёта Такэути Ryôta Takeuchi
Котоно Мицуиши
Котоно Мицуиши Kotono Mitsuishi
Манами Нумакура
Манами Нумакура Manami Numakura
Такуя Накасима Takuya Nakashima
Харука Сато Haruka Sato
Аарон Дисмук
Аарон Дисмук Aaron Dismuke
Саори Оониси
Саори Оониси Saori Oonishi
Гэн Сато Gen Satô
Daniel Van Thomas
James Marler
Мугихито Mugihito
Рёта Судзуки Ryouta Suzuki
Аюму Мурасэ Ayumu Murase
Emily Fajardo
Хиромити Тэдзука Hiromichi Tezuka
Yuuki Sakakihara
Маая Сакамото
Маая Сакамото Maaya Sakamoto
Коити Ямадэра
Коити Ямадэра Kōichi Yamadera
Сёмару Дзодза Shoumaru Zouza
Рикко Фахардо
Рикко Фахардо Ricco Fajardo
Ацуми Танэдзаки Atsumi Tanezaki
Кодзи Юса
Кодзи Юса Koji Yusa
Keisuke Hamaoka
Марико Хигасиути Mariko Higashiuchi
Юки Исикари Yuki Ishikari
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