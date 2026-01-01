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Актёры 4 сезона сериала «Доктор Стоун» (2025)
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Актеры сериала «Доктор Стоун»
Вся информация о сериале
Юсукэ Кобаяси
Yûsuke Kobayashi
Фелешия Анджелл
Felecia Angelle
Кэйтлин Барр
Katelyn Barr
Макото Фурукава
Makoto Furukawa
Кохэй Амасаки
Kôhei Amasaki
Дрю Бридлав
Drew Breedlove
Mark Allen Jr.
Дзюн Фукусима
Jun Fukushima
Kou Bonkobara
T.J. Anthony
Кана Итиносэ
Kana Ichinose
Икуми Хасэгава
Ikumi Hasegawa
Джон Бургмейер
John Burgmeier
Кэнго Каваниси
Kengo Kawanishi
Мэгуми Хан
Megumi Han
Саюми Судзусиро
Sayumi Suzushiro
Акира Сэкинэ
Akira Sekine
Карин Такахаси
Karin Takahashi
Кана Ханадзава
Kana Hanazawa
Ё Таити
Yo Taichi
Ёко Хикаса
Yōko Hikasa
Акира Исида
Akira Ishida
Ёхэй Адзаками
Yohei Azakami
Justin Briner
Ё Таити
You Taichi
Томоаки Маэно
Tomoaki Maeno
Кэндзи Нодзима
Kenji Nojima
Сатоси Иномата
Satoshi Inomata
Сатоси Миками
Satoshi Mikami
Mari Hino
Таро Киути
Taro Kiuchi
Рёта Такэути
Ryôta Takeuchi
Котоно Мицуиши
Kotono Mitsuishi
Манами Нумакура
Manami Numakura
Такуя Накасима
Takuya Nakashima
Харука Сато
Haruka Sato
Аарон Дисмук
Aaron Dismuke
Саори Оониси
Saori Oonishi
Гэн Сато
Gen Satô
Daniel Van Thomas
James Marler
Мугихито
Mugihito
Рёта Судзуки
Ryouta Suzuki
Аюму Мурасэ
Ayumu Murase
Emily Fajardo
Хиромити Тэдзука
Hiromichi Tezuka
Yuuki Sakakihara
Маая Сакамото
Maaya Sakamoto
Коити Ямадэра
Kōichi Yamadera
Сёмару Дзодза
Shoumaru Zouza
Рикко Фахардо
Ricco Fajardo
Ацуми Танэдзаки
Atsumi Tanezaki
Кодзи Юса
Koji Yusa
Keisuke Hamaoka
Марико Хигасиути
Mariko Higashiuchi
Юки Исикари
Yuki Ishikari
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