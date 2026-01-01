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Актёры 3 сезона сериала «Доктор Стоун» (2023)
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Актеры сериала «Доктор Стоун»
Вся информация о сериале
Юсукэ Кобаяси
Yûsuke Kobayashi
Рёта Судзуки
Ryouta Suzuki
Манами Нумакура
Manami Numakura
Гэн Сато
Gen Satô
Маая Сакамото
Maaya Sakamoto
Макото Фурукава
Makoto Furukawa
Карин Такахаси
Karin Takahashi
Кана Итиносэ
Kana Ichinose
Кэнго Каваниси
Kengo Kawanishi
Аюму Мурасэ
Ayumu Murase
Томоаки Маэно
Tomoaki Maeno
Мугихито
Mugihito
Таито Бан
Taito Ban
Юити Накамура
Yuichi Nakamura
Кэнсё Оно
Kensho Ono
Ясухиро Мамия
Yasuhiro Mamiya
Саори Оониси
Saori Oonishi
Рэина Уэда
Reina Ueda
Ютака Аояма
Yutaka Aoyama
Ёсики Накадзима
Yoshiki Nakajima
Ацуми Танэдзаки
Atsumi Tanezaki
Ёко Хикаса
Yōko Hikasa
Кадзуюки Окицу
Kazuyuki Okitsu
Каэдэ Хондо
Kaede Hondo
Таитэн Кусуноки
Taiten Kusunoki
Манака Ивами
Manaka Iwami
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