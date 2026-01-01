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Киноафиша Сериалы Доктор Стоун Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Доктор Стоун» (2023)

Актеры сериала «Доктор Стоун» Вся информация о сериале
Юсукэ Кобаяси Yûsuke Kobayashi
Рёта Судзуки Ryouta Suzuki
Манами Нумакура
Манами Нумакура Manami Numakura
Гэн Сато Gen Satô
Маая Сакамото
Маая Сакамото Maaya Sakamoto
Макото Фурукава
Макото Фурукава Makoto Furukawa
Карин Такахаси
Карин Такахаси Karin Takahashi
Кана Итиносэ Kana Ichinose
Кэнго Каваниси Kengo Kawanishi
Аюму Мурасэ Ayumu Murase
Томоаки Маэно
Томоаки Маэно Tomoaki Maeno
Мугихито Mugihito
Таито Бан Taito Ban
Юити Накамура
Юити Накамура Yuichi Nakamura
Кэнсё Оно
Кэнсё Оно Kensho Ono
Ясухиро Мамия Yasuhiro Mamiya
Саори Оониси
Саори Оониси Saori Oonishi
Рэина Уэда
Рэина Уэда Reina Ueda
Ютака Аояма Yutaka Aoyama
Ёсики Накадзима Yoshiki Nakajima
Ацуми Танэдзаки Atsumi Tanezaki
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса Yōko Hikasa
Кадзуюки Окицу Kazuyuki Okitsu
Каэдэ Хондо
Каэдэ Хондо Kaede Hondo
Таитэн Кусуноки Taiten Kusunoki
Манака Ивами
Манака Ивами Manaka Iwami
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