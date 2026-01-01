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Киноафиша Сериалы Доктор Стоун Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Доктор Стоун» (2019)

Актеры сериала «Доктор Стоун» Вся информация о сериале
Z. Charles Bolton
Юсукэ Кобаяси Yûsuke Kobayashi
Кэидзи Фудзивара Keiji Fujiwara
Фелешия Анджелл Felecia Angelle
Акира Исида
Акира Исида Akira Ishida
Jennifer Alyx
Mark Allen Jr.
Аарон Дисмук
Аарон Дисмук Aaron Dismuke
Макото Фурукава
Макото Фурукава Makoto Furukawa
Кэнго Каваниси Kengo Kawanishi
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса Yōko Hikasa
Манами Нумакура
Манами Нумакура Manami Numakura
Рикко Фахардо
Рикко Фахардо Ricco Fajardo
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми Ayako Kawasumi
Микако Комацу Mikako Komatsu
Кана Итиносэ Kana Ichinose
Ясухиро Кикути Yasuhiro Kikuchi
Justin Briner
Joshua Bangle
Гэн Сато Gen Satô
Карин Такахаси
Карин Такахаси Karin Takahashi
Томоаки Маэно
Томоаки Маэно Tomoaki Maeno
Джейсон Дуглас
Джейсон Дуглас Jason Douglas
Aaron Campbell
Ясухиро Мамия Yasuhiro Mamiya
Эмбер Ли Коннорс Amber Lee Connors
Рэина Кондо
Рэина Кондо Reina Kondou
Хисако Канэмото
Хисако Канэмото Hisako Kanemoto
Аюму Мурасэ Ayumu Murase
Хитоси Бифу Hitoshi Bifu
Мугихито Mugihito
Джордан Дэш Крус Jordan Dash Cruz
Дон Мишел Беннетт
Дон Мишел Беннетт Dawn M. Bennett
Хэйден Даво Hayden Daviau
Emily Fajardo
Бретань Лауда Brittany Lauda
Чарльз К. Кэмпбелл
Чарльз К. Кэмпбелл Charles C. Campbell
Ринн
Ринн Lynn
Рэина Уэда
Рэина Уэда Reina Ueda
Кэйтлин Гласс
Кэйтлин Гласс Caitlin Glass
Юити Накамура
Юити Накамура Yuichi Nakamura
Джош Грелл
Джош Грелл Jessie Grelle
Иен Синклер Ian Sinclair
Аи Файруз
Аи Файруз Ai Fairouz
Кент Уильямс
Кент Уильямс Kent Williams
Стивен Фу Stephen Fu
Cynthia Cranz
Юя Мураками Yûya Murakami
Джаррод Грин Jarrod Greene
Брайан Мэсси Bryan Massey
Сидзука Исигами Shizuka Ishigami
Крис Герерро
Крис Герерро Chris Guerrero
Shawn Gann
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