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Актёры 1 сезона сериала «Доктор Стоун» (2019)
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Актеры сериала «Доктор Стоун»
Вся информация о сериале
Z. Charles Bolton
Юсукэ Кобаяси
Yûsuke Kobayashi
Кэидзи Фудзивара
Keiji Fujiwara
Фелешия Анджелл
Felecia Angelle
Акира Исида
Akira Ishida
Jennifer Alyx
Mark Allen Jr.
Аарон Дисмук
Aaron Dismuke
Макото Фурукава
Makoto Furukawa
Кэнго Каваниси
Kengo Kawanishi
Ёко Хикаса
Yōko Hikasa
Манами Нумакура
Manami Numakura
Рикко Фахардо
Ricco Fajardo
Аяко Кавасуми
Ayako Kawasumi
Микако Комацу
Mikako Komatsu
Кана Итиносэ
Kana Ichinose
Ясухиро Кикути
Yasuhiro Kikuchi
Justin Briner
Joshua Bangle
Гэн Сато
Gen Satô
Карин Такахаси
Karin Takahashi
Томоаки Маэно
Tomoaki Maeno
Джейсон Дуглас
Jason Douglas
Aaron Campbell
Ясухиро Мамия
Yasuhiro Mamiya
Эмбер Ли Коннорс
Amber Lee Connors
Рэина Кондо
Reina Kondou
Хисако Канэмото
Hisako Kanemoto
Аюму Мурасэ
Ayumu Murase
Хитоси Бифу
Hitoshi Bifu
Мугихито
Mugihito
Джордан Дэш Крус
Jordan Dash Cruz
Дон Мишел Беннетт
Dawn M. Bennett
Хэйден Даво
Hayden Daviau
Emily Fajardo
Бретань Лауда
Brittany Lauda
Чарльз К. Кэмпбелл
Charles C. Campbell
Ринн
Lynn
Рэина Уэда
Reina Ueda
Кэйтлин Гласс
Caitlin Glass
Юити Накамура
Yuichi Nakamura
Джош Грелл
Jessie Grelle
Иен Синклер
Ian Sinclair
Аи Файруз
Ai Fairouz
Кент Уильямс
Kent Williams
Стивен Фу
Stephen Fu
Cynthia Cranz
Юя Мураками
Yûya Murakami
Джаррод Грин
Jarrod Greene
Брайан Мэсси
Bryan Massey
Сидзука Исигами
Shizuka Ishigami
Крис Герерро
Chris Guerrero
Shawn Gann
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