Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Музыкальный блог доктора Ужасного
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Музыкальный блог доктора Ужасного» (2008)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Музыкальный блог доктора Ужасного»
Вся информация о сериале
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Нэйтан Филлион
Nathan Fillion
Captain Hammer
Felicia Day
Penny
Саймон Хелберг
Simon Helberg
Джед Уидон
Jed Whedon
Rob Reinis
Ричард Пэртлоу
Richard Partlow
Maurissa Tancharoen
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить