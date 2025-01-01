Меню
Цитаты из сериала Музыкальный блог доктора Ужасного

Капитан Молот Молот — это мой член.
Доктор Ужасный О боже, посмотри на мои часы, мне пора идти.
Доктор Ужасный Что за безумное случайное стечение обстоятельств!
Капитан Молот [читая с набора карток] Я ненавижу беспризорников...
[следующая карточка]
Капитан Молот ... проблема, терзающая наш город.
Доктор Ужасный Ух ты, сарказм, это оригинально!
Penny Тебя на самом деле не интересуют бездомные, правда?
Dr. Horrible Нет, интересуют, но... это симптом. Ты лечишь симптом, в то время как болезнь бушует, поглощая человеческий род. Рыба гниет с головы, как говорят. Так что я думаю, почему бы не отрубить голову?
Penny [паузa] Человеческого рода?
Dr. Horrible Это не... идеальная метафора.
Moist Я Влажный. В моменты своего наивысшего крутого настроя, я заставляю людей захотеть принять душ.
Капитан Молот [поёт] Но «Там, где сердце, там и дом», так что твой настоящий дом – в груди!
Доктор Ужасный У меня нет времени на разборки с каждым позёром в парке!
Капитан Молот Сейчас тебе крышка, доктор Ужасный. Нежные, плавно колышущиеся занавески.
Dr. Horrible [после описания неудачи с замораживающим лучом] Капитан Молот швырнул в меня машину.
Капитан Молот [поёт] Так что я благодарен своей девушке Пенни. Да, у нас определённо был секс. Она показала мне, сколько разных мышц я могу накачать. Есть дельтовидные мышцы сострадания, есть кубики доброты. Недостаточно просто бить по головам, нужно бить по мозгам!
