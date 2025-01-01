PennyТебя на самом деле не интересуют бездомные, правда?
Dr. HorribleНет, интересуют, но... это симптом. Ты лечишь симптом, в то время как болезнь бушует, поглощая человеческий род. Рыба гниет с головы, как говорят. Так что я думаю, почему бы не отрубить голову?
MoistЯ Влажный. В моменты своего наивысшего крутого настроя, я заставляю людей захотеть принять душ.
Капитан Молот[поёт] Но «Там, где сердце, там и дом», так что твой настоящий дом – в груди!
Доктор УжасныйУ меня нет времени на разборки с каждым позёром в парке!
Капитан МолотСейчас тебе крышка, доктор Ужасный. Нежные, плавно колышущиеся занавески.
Dr. Horrible[после описания неудачи с замораживающим лучом] Капитан Молот швырнул в меня машину.
Капитан Молот[поёт] Так что я благодарен своей девушке Пенни. Да, у нас определённо был секс. Она показала мне, сколько разных мышц я могу накачать. Есть дельтовидные мышцы сострадания, есть кубики доброты. Недостаточно просто бить по головам, нужно бить по мозгам!