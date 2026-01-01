Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер

Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет

В Fix Price скупаю нержавеющие миски по 199 рублей, но не для готовки: нашла им 3 шикарных применения в августе

Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»

3 мини-сериала с 7.3+ на IMDb просто созданы для выходных: №2 «начала смотреть и не смогла остановиться»

«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой

Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей

За 2 года до хита Меньшова в СССР вышла другая «Москва слезам не верит»: зрители не оценили, зато за границей пришлась ко двору

7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»

95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября