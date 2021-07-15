В 1 сезоне 8 серии сериала «Плохой доктор» жертвы Кристофера Данча выходят против него, в то время как главные герои пытаются посадить его за решетку. По мере развития событий становится очевидным, что у хирурга просто не осталось путей отступления.
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