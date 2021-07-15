В 1 сезоне 7 серии сериала «Плохой доктор» прославленный хирург Кристофер Данч пытается всеми силами защитить себя. Параллельно команда главных героев ищет ответы на оставшиеся у них вопросы. Но смогут ли они до конца прояснить для себя ситуацию?
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