В 1 сезоне 7 серии сериала «Плохой доктор» прославленный хирург Кристофер Данч пытается всеми силами защитить себя. Параллельно команда главных героев ищет ответы на оставшиеся у них вопросы. Но смогут ли они до конца прояснить для себя ситуацию?