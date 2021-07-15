В 1 сезоне 5 серии сериала «Плохой доктор» прославленный хирург начинает работать в Далласе. По ходу развития событий герои обретают союзника, который так же, как и они, намерен остановить профессиональную деятельность Данча раз и навсегда...
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