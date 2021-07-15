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Киноафиша Сериалы Плохой доктор Сезоны Сезон 1 Серия 5

Плохой доктор 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Что за черт в кровати?
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Все серии 1 сезона «Плохой доктор»
Двое
Сезон 1 / Серия 1 15 июля 2021
Не дурак
Сезон 1 / Серия 2 15 июля 2021
Док Эллис
Сезон 1 / Серия 3 15 июля 2021
Происшествие у раковины Рэндалла Кирби
Сезон 1 / Серия 4 15 июля 2021
Что за черт в кровати?
Сезон 1 / Серия 5 15 июля 2021
Бритва Оккама
Сезон 1 / Серия 6 15 июля 2021
Колосс на глиняных ногах
Сезон 1 / Серия 7 15 июля 2021
Деревянные полы
Сезон 1 / Серия 8 15 июля 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Плохой доктор» прославленный хирург начинает работать в Далласе. По ходу развития событий герои обретают союзника, который так же, как и они, намерен остановить профессиональную деятельность Данча раз и навсегда...

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