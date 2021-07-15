В 1 сезоне 4 серии сериала «Плохой доктор» двое главных героев — Хендерсон и Кирби — решают испортить мероприятие, проводимое в честь Кристофера Данча. В это время сам хирург полностью погружен в развитие своей частной практики в Техасе.
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