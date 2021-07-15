В 1 сезоне 1 серии сериала «Плохой доктор» двое талантливых врачей начинают подозревать своего коллегу, известного хирурга, в недобросовестной работе. Большая часть пациентов, которые к нему обращаются, остаются с увечьями. Или вовсе погибают.