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Киноафиша Сериалы Плохой доктор Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Плохой доктор» (2021)

Актеры сериала «Плохой доктор» Вся информация о сериале
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон Joshua Jackson
Dr. Christopher Duntsch Грэйс Гаммер
Грэйс Гаммер Grace Gummer
Kim Morgan Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер Christian Slater
Алек Болдуин
Алек Болдуин Alec Baldwin
Анна-София Робб
Анна-София Робб AnnaSophia Robb
Michelle Shughart Доминик Бёрджесс
Доминик Бёрджесс Dominic Burgess
Jerry Summers Молли Григгс
Молли Григгс Molly Griggs
Wendy Young Фредрик Лене
Фредрик Лене Fredric Lehne
Хьюберт Понт дю-Жур
Хьюберт Понт дю-Жур Hubert Pont du-Jour
Лайла Робинс
Лайла Робинс Laila Robins
Марианн Планкетт Maryann Plunkett
Грейнджер Хайнс
Грейнджер Хайнс Grainger Hines
Medina Senghore
Спенсер Хаус Spencer House
Аджай Найду Ajay Naidu
Забрина Гевара
Забрина Гевара Zabryna Guevara
Дэшил Ивис Dashiell Eaves
Памела Данлэп Pamela Dunlap
Марселин Хьюго Marceline Hugot
Лаура По Laura Poe
Майкл Жене Michael Genet
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