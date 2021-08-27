«Охотник за дезертирами» — корейский мини-сериал, созданный американской корпорацией Netflix. Действие фокусируется на совершенно обычном парне, который служит в армии и волею судьбы оказывается в отделении, занимающимся поимкой дезертиров. Вместе со своим новым другом — шутником-капралом — главный герой начинает заниматься различными случаями дезертирства в корейских вооруженных силах. Оказывается, что за каждым таким делом скрывается настоящая человеческая трагедия. В поисках сбежавших солдатов герой путешествует по всей стране и даже за ее пределами.