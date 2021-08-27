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Постер к сериалу Охотник за дезертирами
Постер к сериалу Охотник за дезертирами
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Охотник за дезертирами
Охотник за дезертирами (2021 - 2021) D.P. 18+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 12 минут
О чем сериал

«Охотник за дезертирами» — корейский мини-сериал, созданный американской корпорацией Netflix. Действие фокусируется на совершенно обычном парне, который служит в армии и волею судьбы оказывается в отделении, занимающимся поимкой дезертиров. Вместе со своим новым другом — шутником-капралом — главный герой начинает заниматься различными случаями дезертирства в корейских вооруженных силах. Оказывается, что за каждым таким делом скрывается настоящая человеческая трагедия. В поисках сбежавших солдатов герой путешествует по всей стране и даже за ее пределами.

Охотник за дезертирами - трейлер
Охотник за дезертирами
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Чо Хён-чхоль
Чон Хэ-ин Ahn Joon Ho
Ку Гё-хван Han Ho Yul
Сон Сок-ку
Сон Сок-ку Im Ji Sub
Ким Сон-гюн Park Bum Goo
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Охотник за дезертирами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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