Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

DOTA: Кровь дракона 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала DOTA: Кровь дракона
Киноафиша Сериалы DOTA: Кровь дракона Сезоны Сезон 1

DOTA: Dragon's Blood 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «DOTA: Кровь дракона»

В 1 сезоне сериала «DOTA: Кровь и дракон» действие разворачивается в вымышленной вселенной, где существуют драконы и вселенское зло. Главный герой — благородный рыцарь по имени Дэвион, известный на весь мир своими потрясающими подвигами. Дэвион решает посвятить всю свою жизнь борьбе с разного рода злодеями. Однако он даже не представляет, что ждет его впереди. Волею судьбы главный герой сталкивается с очаровательной принцессой Мираной, которой необходимо исполнить великую миссию. Дэвион решает присоединиться к ней в этом путешествии. Их ждет множество самых разнообразных событий, которые могут иметь последствия вселенского масштаба.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала DOTA: Кровь дракона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Что сказал гром What the Thunder Said
Сезон 1 Серия 1
25 марта 2021
Бывшая принцесса Princess of Nothing
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2021
Нигде и никогда Neverwhere Land
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2021
Монстр в конце этой книги The Monster at the End of This Book
Сезон 1 Серия 4
25 марта 2021
Огненная проповедь The Fire Sermon
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2021
Рыцарь, Смерть и Дьявол The Knight, Death and the Devil
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2021
Говори Speak the Words
Сезон 1 Серия 7
25 марта 2021
Шахматная партия A Game of Chess
Сезон 1 Серия 8
25 марта 2021
График выхода всех сериалов
Думали, что уже знаете фильм «Брат» наизусть? Этот тест вас точно удивит — даже набрать 3/6 сложно
Этот мультфильм Миядзаки осудили в Японии — даже преданные фанаты не поняли: сейчас проект считают легендарным
Едва окупил потраченные 190 млн долларов: худший фильм в карьере Роберта Дауни-младшего был уже после «Мстителей»
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше