В 1 сезоне сериала «DOTA: Кровь и дракон» действие разворачивается в вымышленной вселенной, где существуют драконы и вселенское зло. Главный герой — благородный рыцарь по имени Дэвион, известный на весь мир своими потрясающими подвигами. Дэвион решает посвятить всю свою жизнь борьбе с разного рода злодеями. Однако он даже не представляет, что ждет его впереди. Волею судьбы главный герой сталкивается с очаровательной принцессой Мираной, которой необходимо исполнить великую миссию. Дэвион решает присоединиться к ней в этом путешествии. Их ждет множество самых разнообразных событий, которые могут иметь последствия вселенского масштаба.