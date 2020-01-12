В 1 сезоне 9 серии сериала «Дорохэдоро» в мире магов начинается голубая ночь, суть которой заключается в том, чтобы найти себе напарника и заключить контракт, связав свои души. Кайман отправляется на площадь, чтобы наконец-то найти Рису.
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