В 1 сезоне 8 серии сериала «Дорохэдоро» выясняется, что суть магии Эбису состоит в превращении людей в ящериц. А Кайман в одиночку отправляется в мир колдунов, где знакомится с дружелюбными магами и устраивается к ним в кафе.
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