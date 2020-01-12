В 1 сезоне 8 серии сериала «Дорохэдоро» выясняется, что суть магии Эбису состоит в превращении людей в ящериц. А Кайман в одиночку отправляется в мир колдунов, где знакомится с дружелюбными магами и устраивается к ним в кафе.