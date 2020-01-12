В 1 сезоне 7 серии сериала «Дорохэдоро» у Эбису взяли дым на проверку, чтобы узнать, какая у неё магия, и тогда получится разгадать загадку происхождения Каймана и победить его. В это время в Дыре проходит матч по бейсболу между врачами.