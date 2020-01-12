В 1 сезоне 6 серии сериала «Дорохэдоро» Никайдо в одиночку нападает на дворец Эна, она терпит поражение, но успевает сбежать. В то время как Кайман узнает историю происхождения Сина и выясняет, что он является полукровкой, чей род вышел из Дыры.
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