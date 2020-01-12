Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дорохэдоро Сезоны Сезон 1 Серия 6

Дорохэдоро 2020 6 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 12 января 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 января 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 26 января 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 2 февраля 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 9 февраля 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 16 февраля 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 23 февраля 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 1 марта 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 8 марта 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 15 марта 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 22 марта 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 29 марта 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Дорохэдоро» Никайдо в одиночку нападает на дворец Эна, она терпит поражение, но успевает сбежать. В то время как Кайман узнает историю происхождения Сина и выясняет, что он является полукровкой, чей род вышел из Дыры.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 32 комментария
Не слышу зла
Не слышу зла 2 комментария
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду! 11 комментариев
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App