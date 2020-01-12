В 1 сезоне 4 серии сериала «Дорохэдоро» после неудачной охоты на Каймана Шин возвращается в мир магов. Выслушав рассказ, Эн при помощи знакомого мага воссоздает образ человека из пасти ящера в надежде узнать природу создания этого чудовища.
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