В 1 сезоне 12 серии сериала «Дорохэдоро» в прошлом Рису не мог использовать магию, и поэтому объединился с крестоглазами, ведь они такие же отбросы, как и он. Кайман хочет найти своего убийцу и вернуть Никайдо обратно домой, в Дыру.