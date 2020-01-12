В 1 сезоне 11 серии сериала «Дорохэдоро» Шин нападает на Касукабе, однако воспоминания воскресают перед ним, и он видит в своем враге старого спасителя. А Никайдо насильно делают партнёром Эна, и теперь ей открывают его историю становления.
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