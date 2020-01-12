Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда наведываются маги из параллельного измерения практиковать на бедных человеках свои навыки. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией впридачу. Никайдо нарекает нового друга Кайман, и теперь они ловят магов, а Кайман откусывает им головы, пытаясь таким образом вернуть утерянные воспоминания и свой прежний облик. А в это время верховный колдун Эн, помешанный на грибах, решает выследить и убить тех, кто сокращает количество ему подобных.