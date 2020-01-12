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Постер к сериалу Дорохэдоро
Постер к сериалу Дорохэдоро
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Дорохэдоро
Дорохэдоро (2020 - …) Dorohedoro 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда наведываются маги из параллельного измерения практиковать на бедных человеках свои навыки. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией впридачу. Никайдо нарекает нового друга Кайман, и теперь они ловят магов, а Кайман откусывает им головы, пытаясь таким образом вернуть утерянные воспоминания и свой прежний облик. А в это время верховный колдун Эн, помешанный на грибах, решает выследить и убить тех, кто сокращает количество ему подобных.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ю Кобаяси
Ю Кобаяси
Мицухиро Итики
Мицухиро Итики
Ёсимаса Хосоя
Ёсимаса Хосоя
Ватару Такаги
Ватару Такаги
Мию Томита
Мию Томита
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дорохэдоро - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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