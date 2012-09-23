В 1 сезоне 7 серии сериала «Дорога в пустоту» Марина выходит из тюрьмы и направляется в Санкт-Петербург, где узнает, что Лия Карловна в больнице, а ее бывший возлюбленный женился второй раз. После свидания в больнице девушка возвращается к Нине.