В 1 сезоне 7 серии сериала «Дорога в пустоту» Марина выходит из тюрьмы и направляется в Санкт-Петербург, где узнает, что Лия Карловна в больнице, а ее бывший возлюбленный женился второй раз. После свидания в больнице девушка возвращается к Нине.
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