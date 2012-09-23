В 1 сезоне 6 серии сериала «Дорога в пустоту» Светочка и ее отец попадают в аварию и погибают. Марину переводят работать в библиотеку. Марья Кирьянова предлагает девушке давать уроки и заниматься ее образованием. Иван наведывается на новоселье.
Related video
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Авторизация по e-mail