В 1 сезоне 3 серии сериала «Дорога в пустоту» актер Глеб спасает Марину и влюбляется в нее. Молодой человек решает позвать каскадеров и разобраться с ее обидчиками. Девушка благодарит своего спасителя и соглашается пойти с ним на свидание.
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