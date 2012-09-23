В 1 сезоне 3 серии сериала «Дорога в пустоту» актер Глеб спасает Марину и влюбляется в нее. Молодой человек решает позвать каскадеров и разобраться с ее обидчиками. Девушка благодарит своего спасителя и соглашается пойти с ним на свидание.