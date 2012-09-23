В 1 сезоне 2 серии сериала «Дорога в пустоту» Нина находит девушку у своего подъезда и предлагает остаться жить у нее. Проводница устраивает сиротку на работу к своей старинной подруге. Марина заводит новое знакомство с Катей из соседнего дома.
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