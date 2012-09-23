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Киноафиша Сериалы Дорога в пустоту Сезоны Сезон 1 Серия 12

Дорога в пустоту 2012 12 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2012
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 23 сентября 2012
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 30 сентября 2012
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 30 сентября 2012
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 7 октября 2012
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 7 октября 2012
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 14 октября 2012
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 14 октября 2012
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 21 октября 2012
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 21 октября 2012
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 28 октября 2012
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 28 октября 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Дорога в пустоту» мужа Марины посадили в тюрьму. Девушка узнает от своего поверенного, что Глеба заказали, и хочет спасти своего бывшего. Однако она и не догадывается, какой ценой будет спасена жизнь ее клиента. 

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