В 1 сезоне 12 серии сериала «Дорога в пустоту» мужа Марины посадили в тюрьму. Девушка узнает от своего поверенного, что Глеба заказали, и хочет спасти своего бывшего. Однако она и не догадывается, какой ценой будет спасена жизнь ее клиента.
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