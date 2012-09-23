В 1 сезоне 12 серии сериала «Дорога в пустоту» мужа Марины посадили в тюрьму. Девушка узнает от своего поверенного, что Глеба заказали, и хочет спасти своего бывшего. Однако она и не догадывается, какой ценой будет спасена жизнь ее клиента.