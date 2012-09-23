В 1 сезоне 11 серии сериала «Дорога в пустоту» Дмитрий подозревает, что Марина что-то замыслила за его спиной, и посылает своего человека проследить за любимой. У Глеба серьезные проблемы в бизнесе, а девушку забирают для допроса.