В 1 сезоне 11 серии сериала «Дорога в пустоту» Дмитрий подозревает, что Марина что-то замыслила за его спиной, и посылает своего человека проследить за любимой. У Глеба серьезные проблемы в бизнесе, а девушку забирают для допроса.
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