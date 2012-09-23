В 1 сезоне 10 серии сериала «Дорога в пустоту» Дмитрий Геннадьевич приглашает Марину в ресторан, чтобы отпраздновать ее день рождения. Мужчина признается ей в своих чувствах и делает предложение. Марина винит себя за то, что случилось с Катей.