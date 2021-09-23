В 3 сезоне 2 серии сериала «Роковой патруль» расслабляющий отпуск, который должен был помочь главным героям пережить недавние потери, позволяет всем осознать некоторые тревожные факты. Очередное зло оказывается неподалеку от членов команды.
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