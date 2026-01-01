Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Роковой патруль Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Роковой патруль» (2019)

Актеры сериала «Роковой патруль» Вся информация о сериале
Дайан Герреро
Дайан Герреро Diane Guerrero
Crazy Jane Эйприл Боулби
Эйприл Боулби April Bowlby
Дайан Герреро
Дайан Герреро Diane Guerrero
Джоиван Уэйд
Джоиван Уэйд Joivan Wade
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик Alan Tudyk
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер Matt Bomer
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер Brendan Fraser
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон Timothy Dalton
Райли Шэнэхэн
Райли Шэнэхэн Riley Shanahan
Мэттью Зук Matthew Zuk
Джули МакНивен Julie McNiven
Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс Julian Richings
Макс Мартини
Макс Мартини Max Martini
Том Фицпатрик Tom Fitzpatrick
Фил Моррис Phil Morris
Марк Шеппард
Марк Шеппард Mark Sheppard
Анна Лоре Anna Lore
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше