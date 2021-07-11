В 1 сезоне 4 серии сериала «Дом, где сердце» Елена убеждает Юлю, что Никольский с ними только из-за финансовой выгоды, ведь Настя является обладательницей 10% акций компании. Однако ее коварный план не срабатывает. Юле и Игорю удается все прояснить.
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail