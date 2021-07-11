Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить

«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»

Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»

«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя

С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)

Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет

В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните

Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры

ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)

«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог