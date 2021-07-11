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Киноафиша Сериалы Дом, где сердце Сезоны Сезон 1 Серия 3

Дом, где сердце 2021 3 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 11 июля 2021
Сезон 1 / Серия 2 11 июля 2021
Сезон 1 / Серия 3 11 июля 2021
Сезон 1 / Серия 4 11 июля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Дом, где сердце» Юля смогла вытравить плохие воспоминания о Никольском хорошими. Они вместе готовятся к празднованию Нового года. Коллега и пассия Игоря Елена крайне недовольна происходящим. Она ревнует своего любовника.

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