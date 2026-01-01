Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Невеста!»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Полнолуние
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Полнолуние
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Полнолуние
Стамбул, Турция
Где снимали известные сцены
Дом Ферита Аслана
Бебек, ул. Кючюк-Бебек, д. 109, 34342, район Бешикташ, Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Компас 2
Фулья, ул. Ешильчимен, д. 12, 34394, Шишли, Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Компас 1
Район Маслак, ул. Акасия, жилой комплекс Машаттан, торговые помещения, № T1107, 34485, Сарыер, Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Дениза
Явуз Султан Селим, ул. Абдюлезелпаша, д. 33, 34083, Фатих, Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сакура
Аташехир Ататюрк, ул. Саит Джордан, 34755, Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме
После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667