В 9 сезоне 9 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Клара оказываются на борту космической станции Леверье в 38-м веке. Они становятся свидетелями смертельной угрозы, где говорится о гибели всего человечества.
Related video
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Авторизация по e-mail